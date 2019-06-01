Сегодня «Калмыцкое лесничество» пополнилось специализированной техникой. Она поступила в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике» и национального проекта «Экология».



Теперь в распоряжении сотрудников ведомства еще два малых лесопатрульных комплекса, 5 автомобилей «Нива» и трактор для проведения лесовосстановительных работ. Сегодня «Калмыцкое лесничество» пополнилось специализированной техникой. Она поступила в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике» и национального проекта «Экология».Теперь в распоряжении сотрудников ведомства еще два малых лесопатрульных комплекса, 5 автомобилей «Нива» и трактор для проведения лесовосстановительных работ.



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