Сегодня во всех вузах России стартовала приемная кампания. В этом году в КалмГУ открыты новые специальности «автомобильный сервис» и «техносферная безопасность». Но правила приема в местном вузе не изменились. Как и в прошлом году организован онлайн чат на официальном сайте и создана система одного окна.



Калмыцкий государственный университет – один из первых в стране внедрил электронную форму подачи документов. Она успешно функционирует уже второй год. Информация проверяется приемной комиссией, и подтверждение присылается по электронной почте. Сегодня во всех вузах России стартовала приемная кампания. В этом году в КалмГУ открыты новые специальности «автомобильный сервис» и «техносферная безопасность». Но правила приема в местном вузе не изменились. Как и в прошлом году организован онлайн чат на официальном сайте и создана система одного окна.Калмыцкий государственный университет – один из первых в стране внедрил электронную форму подачи документов. Она успешно функционирует уже второй год. Информация проверяется приемной комиссией, и подтверждение присылается по электронной почте.



Смотреть полный выпуск новостей



