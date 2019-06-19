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19-06-2019, 21:39

Упрощается порядок регистрации сделок для участников долевой собственности


С 31 июля этого года упрощается порядок регистрации сделок для участников долевой собственности. Поправки отменяют обязательное нотариальное удостоверение некоторых видов сделок с долями в праве общей собственности.

Элистинка Саглара Мальмакова собиралась продать свою трехкомнатную квартиру в центре города. Она владеет ею на равных правах с сыном. Для этого ей нужно было обязательное нотариальное заверение сделки с долевой продажей недвижимости. На это ушло бы немало средств и времени. Но, узнав о предстоящих нововведениях, решила повременить со сделкой.

Нововведение позволит участникам общей долевой собственности при принятии обоюдного решения сократить время и затраты при отчуждении имущества.

«Это действительно, будет существенно. По нашим сведениям, за I полугодие зарегистрировано свыше 60 тысяч прав общей долевой собственности физических лиц. Вот эта армия, которая зарегистрировала свои права после 31 июля, может не беспокоиться, что будет нести расходы, если они захотят продать свое имущество. Государство, законодатели хотят сказать, заявителям, членам семьи, не нужно будет тратить время для походов к нотариусам и соответственно, конечно, же не нужно будет платить за нотариальные действия финансовые средства, - отметил руководитель ведомства.

Проблема с долями граждан в последнее время встала остро. После выкупа минимальной части жилплощади начинается выживание других собственников.

Тем временем Дума в первом чтении рассмотрела законопроект, запрещающий продажу микродолей в квартирах. Это позволит защитить
людей от рейдеров.




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