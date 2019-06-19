Главой Черноземельского района назначен Виталий Крылов

Глава Черноземельского района Валерий Бадмаев объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Руководитель республики Бату Хасиков предложил на этот пост Виталия Крылова.



32-летний Виталий Крылов – уроженец Черноземелья, после окончания Московского экономико-правового института и службы в Армии работал в органах предварительного следствия, был адвокатом. Депутаты РМО на ближайшей сессии рассмотрят его кандидатуру. Глава Черноземельского района Валерий Бадмаев объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Руководитель республики Бату Хасиков предложил на этот пост Виталия Крылова.32-летний Виталий Крылов – уроженец Черноземелья, после окончания Московского экономико-правового института и службы в Армии работал в органах предварительного следствия, был адвокатом. Депутаты РМО на ближайшей сессии рассмотрят его кандидатуру.



Смотреть полный выпуск новостей



