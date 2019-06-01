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Сегодня, 18:25

Депутаты Госдумы проголосовали за продление «дачной амнистии»


Сегодня депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за продление «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года. Документ предлагает восстановить упрощённый порядок оформления прав на жилые и садовые дома и строения. А также бессрочно установить упрощённый уведомительный порядок для строящихся жилых и садовых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 г.

Направить документы в Росреестр на регистрацию прав можно будет самим либо ожидать их направления органом местного самоуправления. А для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ предлагается продлить до 1 марта 2022 г. правила приобретения земельных участков, если они находятся в публичной собственности и предназначены для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.



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