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Сегодня, 18:24

Бату Хасиков посетил ряд значимых объектов Черноземельского района


Сегодня временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков с рабочей поездкой находится в Черноземельском районе. В рамках визита он уже посетил ряд значимых объектов. В СПК Первомайский Хасиков познакомился с различными направлениями производственного комплекса. Это убойный, пельменный и консервный цеха, стригальные пункты, мельница, пекарня.

В Адыке официально был презентован новый туристический маршрут «Адык-страна Бумба».

Один из пунктов посещения - многофункциональная спортивная площадка. Баскетбольное поле руководитель региона опробовал лично.

Здесь также есть мини - футбольное поле и беговая дорожка. Комплекс был построен на средства Каспийского трубопроводного консорциума. Гордость адыковцев - и парк отдыха. Беседки в виде ротонды, детская игровая площадка, небольшой фруктовый сад. Комфорт для селян здесь создается на собственные средства СПК.

Посетил руководитель региона и производства СПК «Первомайский». В хозяйстве насчитывается более 36 тысяч овец и около 4 тысяч КРС. Бату Хасикова удивили выставочные племенные бараны грозненской породы. Вес каждого – более 130 килограммов. Почти 9 лет функционирует в поселке и откормочный комплекс. А неподалеку от него расположен убойный цех производительностью более 45 голов в смену.

Адык сегодня больше похож на маленький городок. В этом убедился и Хасиков. Поселок полностью газифицирован, функционирует водопровод. В населенном пункте работает своя мельница и пекарня. Ежедневно ароматный свежевыпеченный хлеб продают в поселке всего по 15 рублей за буханку. В час цех выпускает более 120 булок.

Попробовал руководитель региона и знаменитую адыковскую тушенку.



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