Состоялись публичные слушания Школьной лиги РОСНАНО

Сегодня в рамках публичных слушаний были подведены итоги работы Школьной лиги РОСНАНО. По словам ректора Бадмы Салаева, КалмГУ как ее ресурсный центр в пятёрке лучших из всех субъектов страны. Действующая региональная сеть включает 37 общеобразовательных учреждений Калмыкии. Участники программы, показавшие высокие достижения, представляют ее в федеральном Нанограде.



В ходе публичных слушаний было отмечено, что технологии, которые сегодня используются в рамках сетевой федеральной образовательной программы, дают возможность изменить подходы к системе образования. Прежде всего, это практико-ориентированный метод обучения. Также состоялось награждение грамотами и благодарностями самых активных участников федеральной сетевой образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО». Сегодня в рамках публичных слушаний были подведены итоги работы Школьной лиги РОСНАНО. По словам ректора Бадмы Салаева, КалмГУ как ее ресурсный центр в пятёрке лучших из всех субъектов страны. Действующая региональная сеть включает 37 общеобразовательных учреждений Калмыкии. Участники программы, показавшие высокие достижения, представляют ее в федеральном Нанограде.В ходе публичных слушаний было отмечено, что технологии, которые сегодня используются в рамках сетевой федеральной образовательной программы, дают возможность изменить подходы к системе образования. Прежде всего, это практико-ориентированный метод обучения. Также состоялось награждение грамотами и благодарностями самых активных участников федеральной сетевой образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО».



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