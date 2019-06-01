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Сегодня, 15:25

Расширен список льготников


Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики Калмыкии.

В начале июня в силу вступил Федеральный закон, освобождающий от их уплаты Героев СССР, России и Соцтруда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей. Теперь эти граждане не будут платить за горячую, холодную воду и электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Кроме того эти категории льготников освобождены от платы за пользование жилым помещением, стационарным телефоном и вневедомственной охранной сигнализацией.



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