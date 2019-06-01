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Сегодня, 15:24

Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку


Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. По предварительным данным в Калмыкии один из обязательных и самых массовых экзаменов - русский язык на 100 баллов сдали 12 выпускников. Кроме того, по данным министерства образования в этом году увеличилось количество стобальников по другим предметам, что почти в два раза больше прошлогодних показателей.

Сейчас уже известны результаты ЕГЭ по семи предметам. С понедельника начались резервные дни. Уже прошли испытания по физике и истории.

Проверить свои знания в эти дни сели выпускники прошлых лет и учащиеся, которые по объективным причинам не сдали экзамен в основном потоке. Таких почти 98 человек.



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