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Сегодня, 12:22

Детские лагеря на особом контроле сотрудников МЧС


Детские лагеря на особом контроле сотрудников МЧС. С наступлением лета безопасный отдых детей - основное направление деятельности Государственного пожарного надзора. Ими уже проверены 120 объектов, включая 5 с круглосуточным пребыванием детей. Наша съемочная группа приняла участие пожарно-профилактической операции «Отдых».

Противопожарная документация: приказы, акты, журналы, эвакуационные выходы и специальный инвентарь. Подобные проверки проводятся периодически. Здесь важно все.

Всего же в лагере дневного пребывания при ДДТ отдохнут и поправят свое здоровье полторы сотни детей. А эта встреча со спасателями точно поможет многим в неординарной ситуации не растеряться и принять правильное решение.

Запомнится и эта почти настоящая эвакуация. А памятка для закрепления материала.

А в Русской национальной гимназии, где отдыхает 250 детей, предметом нарекания стала закрытая дверь эвакуационного выхода. На поиски ключа ушло еще некоторое время. В случае пожара на счету каждая минута. Поэтому проверяется всё. Общее состояние уровня противопожарной защиты здания, исправность систем пожарной автоматики и водоснабженияи первичные средства тушения огня. И, конечно, эвакуационные пути.

Инспекторы подчёркивают важность добросовестной, ответственной работы руководителей, персонала лагерей, когда устранение нарушений требований пожарной безопасности проводится не формально, а качественно. Ведь от этого зависит жизнь детей.




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