ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:05

Участники конного фестиваля прошли сотни километров


За десять дней участники конного фестиваля Дайчин Тенгри прошли сотни километров. Позади уже два района Целинный и Кетченеровский. Сегодня они прибыли в село Садовое.

Количество участников с каждым днем увеличивается. По пути следования к ним присоединяются новые участники похода. Завтра 15 всадников отравятся в посёлок Аршань Зельмень.

Всего им необходимо преодолеть со знаменем ойратского покровителя воинов «Дайчин Тенгри»400 километров. Это уже второй конный фестиваль. Основной его этап стартует 6 июля в поселке Цаган – Аман Юстинского района.

Маршрут пройдет через гору Богдо и музей под открытым небом Сарай-Бату в Астраханской области, Хошеутовский хурул. Участники также посетят поселки Бергин и Юста.

В качестве почетных гостей приглашены потомки княжеских родов Тундутовых, Балзановых и Тюменей. Принять участие в многокилометровом конном переходе могут все желающие.




Другие новости по теме:

  • Стартовал первый этап конного фестиваля
  • В Калмыкии пройдет конный фестиваль
  • В Калмыкии готовятся ко второму конному фестивалю
  • В Элисте стартует первый конный фестиваль
  • В Элисте состоится торжественное открытие первого конного фестиваля
  • Конный поход держит путь на Элисту
  • В республике состоится 5-й этап чемпионата России по ралли-рейдам «Шелковый путь»
  • На стадионе «Буревестник» пройдет второй этап республиканского летнего фестиваля ГТО
  • В Калмыкию прибыли почетные гости Международного фестиваля иностранных студентов
  • В Юстинском районе радушно встретили конный поход астраханских казаков

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34