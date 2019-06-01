Участники конного фестиваля прошли сотни километров

За десять дней участники конного фестиваля Дайчин Тенгри прошли сотни километров. Позади уже два района Целинный и Кетченеровский. Сегодня они прибыли в село Садовое.



Количество участников с каждым днем увеличивается. По пути следования к ним присоединяются новые участники похода. Завтра 15 всадников отравятся в посёлок Аршань Зельмень.



Всего им необходимо преодолеть со знаменем ойратского покровителя воинов «Дайчин Тенгри»400 километров. Это уже второй конный фестиваль. Основной его этап стартует 6 июля в поселке Цаган – Аман Юстинского района.



Маршрут пройдет через гору Богдо и музей под открытым небом Сарай-Бату в Астраханской области, Хошеутовский хурул. Участники также посетят поселки Бергин и Юста.



В качестве почетных гостей приглашены потомки княжеских родов Тундутовых, Балзановых и Тюменей. Принять участие в многокилометровом конном переходе могут все желающие.

За десять дней участники конного фестиваля Дайчин Тенгри прошли сотни километров. Позади уже два района Целинный и Кетченеровский. Сегодня они прибыли в село Садовое.Количество участников с каждым днем увеличивается. По пути следования к ним присоединяются новые участники похода. Завтра 15 всадников отравятся в посёлок Аршань Зельмень.Всего им необходимо преодолеть со знаменем ойратского покровителя воинов «Дайчин Тенгри»400 километров. Это уже второй конный фестиваль. Основной его этап стартует 6 июля в поселке Цаган – Аман Юстинского района.Маршрут пройдет через гору Богдо и музей под открытым небом Сарай-Бату в Астраханской области, Хошеутовский хурул. Участники также посетят поселки Бергин и Юста.В качестве почетных гостей приглашены потомки княжеских родов Тундутовых, Балзановых и Тюменей. Принять участие в многокилометровом конном переходе могут все желающие.



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