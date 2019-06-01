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Вчера, 16:23

Сотрудники МЧС провели открытый урок для школьников


Сегодня на Колонском пруду открытый урок для школьников провели сотрудники МЧС Калмыкии, следственного комитета, инспекторы центра ГИМС.

В разгар летних каникул ребятам из лагерей дневного пребывания рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях на водоемах. С ними провели профилактическую беседу, раздали ребятам красочные буклеты с советами. Всё это, чтобы предупредить несчастные случаи.



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