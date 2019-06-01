Сотрудники МЧС провели открытый урок для школьников

Сегодня на Колонском пруду открытый урок для школьников провели сотрудники МЧС Калмыкии, следственного комитета, инспекторы центра ГИМС.



В разгар летних каникул ребятам из лагерей дневного пребывания рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях на водоемах. С ними провели профилактическую беседу, раздали ребятам красочные буклеты с советами. Всё это, чтобы предупредить несчастные случаи. Сегодня на Колонском пруду открытый урок для школьников провели сотрудники МЧС Калмыкии, следственного комитета, инспекторы центра ГИМС.В разгар летних каникул ребятам из лагерей дневного пребывания рассказали как вести себя в экстремальных ситуациях на водоемах. С ними провели профилактическую беседу, раздали ребятам красочные буклеты с советами. Всё это, чтобы предупредить несчастные случаи.



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