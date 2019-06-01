В Калмыкии отмечается спад заболеваемости энтеровирусной инфекцией

По данным ежедневного санитарного мониторинга, в Калмыкии отмечается небольшой спад заболеваемости энтеровирусной инфекции по сравнению с предыдущей неделей. Однако заболевших это всё же больше, чем в прошлом году.



Сегодня зарегистрировано 356 случаев, треть из них подтверждено лабораторно. Это, в основном, дети дошкольного возраста. Среди взрослых заболевших нет.



В главном санитарном ведомстве, рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности. По данным ежедневного санитарного мониторинга, в Калмыкии отмечается небольшой спад заболеваемости энтеровирусной инфекции по сравнению с предыдущей неделей. Однако заболевших это всё же больше, чем в прошлом году.Сегодня зарегистрировано 356 случаев, треть из них подтверждено лабораторно. Это, в основном, дети дошкольного возраста. Среди взрослых заболевших нет.В главном санитарном ведомстве, рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности.



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