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Вчера, 16:22

В Калмыкии отмечается спад заболеваемости энтеровирусной инфекцией


По данным ежедневного санитарного мониторинга, в Калмыкии отмечается небольшой спад заболеваемости энтеровирусной инфекции по сравнению с предыдущей неделей. Однако заболевших это всё же больше, чем в прошлом году.

Сегодня зарегистрировано 356 случаев, треть из них подтверждено лабораторно. Это, в основном, дети дошкольного возраста. Среди взрослых заболевших нет.

В главном санитарном ведомстве, рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности.



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