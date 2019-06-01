Жаркая погода требует от садоводов тщательного полива

Жаркая сухая погода, установившаяся в регионе, требует от садоводов тщательного полива посадок. В засуху примерная норма для полива сада составляет 2-4 ведра для молодого и более 10 ведер для взрослого плодоносящего дерева. Почва должна увлажниться на глубину не менее полуметра.



А в середине июня необходимо проредить завязи на яблонях и грушах, если ожидается обильный урожай. Это же касается и грядок. Чтобы собрать крупные равномерно созревшие плоды, лишние стебли надо удалить.



Какое расстояние между рядами необходимо оставлять рассказывает агроном Вячеслав Вершиковский. Жаркая сухая погода, установившаяся в регионе, требует от садоводов тщательного полива посадок. В засуху примерная норма для полива сада составляет 2-4 ведра для молодого и более 10 ведер для взрослого плодоносящего дерева. Почва должна увлажниться на глубину не менее полуметра.А в середине июня необходимо проредить завязи на яблонях и грушах, если ожидается обильный урожай. Это же касается и грядок. Чтобы собрать крупные равномерно созревшие плоды, лишние стебли надо удалить.Какое расстояние между рядами необходимо оставлять рассказывает агроном Вячеслав Вершиковский.



Смотреть полный выпуск новостей



