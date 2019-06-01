В Вознесеновке прошел благотворительный концерт

В селе Вознесеновка Целинного района начнется строительство православного храма. В сельском Доме культуры прошел благотворительный концерт. Его организовали артисты народного ансамбля «Сударушка».



Собранные средства будут направлены на возведение культового сооружения. Часть материалов уже закуплена, Работы начнутся в следующем месяце. В селе Вознесеновка Целинного района начнется строительство православного храма. В сельском Доме культуры прошел благотворительный концерт. Его организовали артисты народного ансамбля «Сударушка».Собранные средства будут направлены на возведение культового сооружения. Часть материалов уже закуплена, Работы начнутся в следующем месяце.



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