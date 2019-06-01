Выпускники получат аттестаты об основном общем образовании

Выпускники девятых классов уже готовятся получать аттестаты об основном общем образовании. Торжественное вручение состоится двадцатого июня в четверг. Заветную корочку получат около трех тысяч ребят. Этот документ дает право на самоопределение каждого выпускника, чем он готов заниматься дальше: продолжать обучение в школе или поступить в среднее профессиональное заведение.



Кстати, в республике ссузы с 20 июня также начинают прием документов от абитуриентов. Что касается одиннадцатиклассников, то традиционные выпускные балы у них пройдут 25 июня. Во взрослую жизнь отправится тысяча шестьсот пятьдесят два выпускника. Выпускники девятых классов уже готовятся получать аттестаты об основном общем образовании. Торжественное вручение состоится двадцатого июня в четверг. Заветную корочку получат около трех тысяч ребят. Этот документ дает право на самоопределение каждого выпускника, чем он готов заниматься дальше: продолжать обучение в школе или поступить в среднее профессиональное заведение.Кстати, в республике ссузы с 20 июня также начинают прием документов от абитуриентов. Что касается одиннадцатиклассников, то традиционные выпускные балы у них пройдут 25 июня. Во взрослую жизнь отправится тысяча шестьсот пятьдесят два выпускника.



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