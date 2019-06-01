Сегодня резервный день для сдачи ЕГЭ

Сегодня резервный день для сдачи единого государственного экзамена. Испытания пройдут по физике и истории. Проверять свои знания в этот день будут выпускники прошлых лет и учащиеся, которые по объективным причинам не сдали экзамен в основном потоке. Всего таких 98 человек.



Чуть более двадцати из них напишут ЕГЭ по физике, остальные – по истории. Для этого в степной столице предусмотрен один пункт проведения экзамена. Это двадцать третья школа. Сегодня резервный день для сдачи единого государственного экзамена. Испытания пройдут по физике и истории. Проверять свои знания в этот день будут выпускники прошлых лет и учащиеся, которые по объективным причинам не сдали экзамен в основном потоке. Всего таких 98 человек.Чуть более двадцати из них напишут ЕГЭ по физике, остальные – по истории. Для этого в степной столице предусмотрен один пункт проведения экзамена. Это двадцать третья школа.



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