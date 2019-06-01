Назначен новый прокурор Приютненского района

Сегодня Роман Тютюник представил нового прокурора Приютненского района старшего советника юстиции Баатра Гаряева. Он назначен приказом Генеральной прокуратуры России.



Гаряев окончил Волгоградский государственный университет. В надзорных органах работает с 1994 года. Женат, воспитывает четверых детей. Сегодня Роман Тютюник представил нового прокурора Приютненского района старшего советника юстиции Баатра Гаряева. Он назначен приказом Генеральной прокуратуры России.Гаряев окончил Волгоградский государственный университет. В надзорных органах работает с 1994 года. Женат, воспитывает четверых детей.



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