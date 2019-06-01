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Сегодня, 12:42

Ушел из жизни ученый Владимир Петрович Санчиров


Печальное известие. На 72-ом году ушел из жизни выдающийся ученый, кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки республики Владимир Петрович Санчиров.

Сразу после окончания в 1969 году восточного факультета Ленинградского государственного университета раз и навсегда связал свою деятельность с изучением истории ойратов, которая по сей день является малоисследованным направлением. Занимался историей джунгарского ханства.

Его перу принадлежат две монографии и более 40 научных работ. А фундаментальный труд «Письменные памятники по истории ойратов 17-18 веков» для ученого мира стал настоящим открытием, а для его автора посланием в будущее.



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