Народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев отмечает 85-летний юбилей

Сегодня свой 85-летний юбилей отмечает Народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев. Более тридцати лет он творит на сцене Национального драматического театра. Его обожают поклонники и коллеги за неуемную энергию, талант и преданность родному языку. Сергей Мучеряев является одним из авторов интенсивного курса для начинающих «Улан залата хальмгуд». В день рождения мэстро перевоплощения поздравляют его товарищи по цеху.



У него есть внутренний стержень. Так говорят о закаленном сибирской ссылкой Сергее Мучиряеве. Он с детства знал, чего хочет от жизни. И всегда целеустремленно шёл к своей цели. После возвращения домой в 57-ом он поступил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. И в составе молодой труппы влился в коллектив Национального театра имени Баатра Басангова. Которому верно служит всю жизнь. Сегодня он признанный мастер перевоплощения. По признанию молодых коллег, Сергей Гучинович для них образец артиста и человека с большой буквы.



О роли Сергея Мучиряева в деле сохранения и развития калмыцкого языка нужно сказать особо. Ему присуща необыкновенная мелодика родной речи, слушая которую влюбляешься в язык, даже его не зная. Наверное, потому все его ученики прекрасно владеют калмыцким. А еще Сергей Гучинович один из соавторов уникальной методики преподавания калмыцкого языка «Улан залата хальмгуд».



Более сотни ярких образов созданы Сергеем Мучиряевым на сцене родного театра. Однако самой запоминающейся и близкой сердцу, по признанию самого актера, стала роль ветерана войны Мергена Арсланова в спектакле «Израненная судьба». После 15-летнего перерыва именно эта работа, стала новой ступенью в его творчестве и принесла приз за «лучшую мужскую роль».



Уникальный дар перевоплощения, огромное трудолюбие, высокий профессионализм, глубокие знания жизни и человеческая мудрость помогают Сергею Мучиряеву в создании неповторимых образов на сцене. Они навсегда вошли в сокровищницу Национального драматического театра. Он и сегодня в свои 85 продолжает радовать своим творчеством.

Сегодня свой 85-летний юбилей отмечает Народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев. Более тридцати лет он творит на сцене Национального драматического театра. Его обожают поклонники и коллеги за неуемную энергию, талант и преданность родному языку. Сергей Мучеряев является одним из авторов интенсивного курса для начинающих «Улан залата хальмгуд». В день рождения мэстро перевоплощения поздравляют его товарищи по цеху.У него есть внутренний стержень. Так говорят о закаленном сибирской ссылкой Сергее Мучиряеве. Он с детства знал, чего хочет от жизни. И всегда целеустремленно шёл к своей цели. После возвращения домой в 57-ом он поступил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. И в составе молодой труппы влился в коллектив Национального театра имени Баатра Басангова. Которому верно служит всю жизнь. Сегодня он признанный мастер перевоплощения. По признанию молодых коллег, Сергей Гучинович для них образец артиста и человека с большой буквы.О роли Сергея Мучиряева в деле сохранения и развития калмыцкого языка нужно сказать особо. Ему присуща необыкновенная мелодика родной речи, слушая которую влюбляешься в язык, даже его не зная. Наверное, потому все его ученики прекрасно владеют калмыцким. А еще Сергей Гучинович один из соавторов уникальной методики преподавания калмыцкого языка «Улан залата хальмгуд».Более сотни ярких образов созданы Сергеем Мучиряевым на сцене родного театра. Однако самой запоминающейся и близкой сердцу, по признанию самого актера, стала роль ветерана войны Мергена Арсланова в спектакле «Израненная судьба». После 15-летнего перерыва именно эта работа, стала новой ступенью в его творчестве и принесла приз за «лучшую мужскую роль».Уникальный дар перевоплощения, огромное трудолюбие, высокий профессионализм, глубокие знания жизни и человеческая мудрость помогают Сергею Мучиряеву в создании неповторимых образов на сцене. Они навсегда вошли в сокровищницу Национального драматического театра. Он и сегодня в свои 85 продолжает радовать своим творчеством.



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