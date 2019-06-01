Требуется помощь Ольге Корсаевой

Нашей землячке Ольге Корсаевой нужна наша с вами помощь.

Сейчас она находится в НИИ имени Склифосовского, где ей предстоит операция по пересадке печени. Как стало известно, уже определен донор. Им стал 18-летний родственник. Но все зависит от того, насколько мы с вами оперативно соберем необходимую сумму.



ГТРК «Калмыкия» проводит благотворительную акцию. Мы благодарны всем, кто протянул руку помощи Ольге. Средства продолжают поступать на счет, который вы видите на своих экранах.



Напомним, в мае больше 10 дней она находилась в реанимации больницы Хошимина во Вьетнаме. Там ей диагностировали острый цирроз печени. Родные близкие, друзья и земляки приложили все усилия для того, чтобы Ольга как можно скорее вернулась домой в Россию. Помощь оказало и руководство республики. Нашей землячке Ольге Корсаевой нужна наша с вами помощь.Сейчас она находится в НИИ имени Склифосовского, где ей предстоит операция по пересадке печени. Как стало известно, уже определен донор. Им стал 18-летний родственник. Но все зависит от того, насколько мы с вами оперативно соберем необходимую сумму.ГТРК «Калмыкия» проводит благотворительную акцию. Мы благодарны всем, кто протянул руку помощи Ольге. Средства продолжают поступать на счет, который вы видите на своих экранах.Напомним, в мае больше 10 дней она находилась в реанимации больницы Хошимина во Вьетнаме. Там ей диагностировали острый цирроз печени. Родные близкие, друзья и земляки приложили все усилия для того, чтобы Ольга как можно скорее вернулась домой в Россию. Помощь оказало и руководство республики.



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