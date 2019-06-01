Сегодня - День борьбы с опустыниванием

Сегодня в мире отмечают День борьбы с опустыниванием и засухой. Для Калмыкии эта острая проблема. Здесь уже образовалась единственная в Европе антропогенная пустыня. Ежегодный прирост песков превышает 60 тысяч гектаров. Причина в неурегулированном выпасе скота и распашке песчаных земель.



Остановить этот процесс должна высадка растения - джузгун безлистный. В Хартолгинском питомнике его впервые стали выращивать при помощи технологии круглосуточного капельного орошения. Это увеличит в несколько раз сбор посадочного материала для лесных насаждений и ускорит решение проблемы опустынивания. Сегодня в мире отмечают День борьбы с опустыниванием и засухой. Для Калмыкии эта острая проблема. Здесь уже образовалась единственная в Европе антропогенная пустыня. Ежегодный прирост песков превышает 60 тысяч гектаров. Причина в неурегулированном выпасе скота и распашке песчаных земель.Остановить этот процесс должна высадка растения - джузгун безлистный. В Хартолгинском питомнике его впервые стали выращивать при помощи технологии круглосуточного капельного орошения. Это увеличит в несколько раз сбор посадочного материала для лесных насаждений и ускорит решение проблемы опустынивания.



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