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Сегодня, 12:33

На капремонт дорог выделены субсидии


Субсидии из республиканского бюджета на капитальный ремонт дорог стали большим подспорьем для муниципалитетов. Сейчас на деньги региональной казны и местного бюджета идёт строительство дорожного полотна по улице 50 лет Октября в посёлке Яшкуль. В целом на этой выделено 20 млн.

В прошлом году в поселке Яшкуль отремонтирована одна из самых протяженных улиц - Канукова. Мелкий ямочный ремонт район взял на себя муниципалитет. В планах обновление полотна еще 4-х улиц и ремонт подъездных дорог к населенным пунктам.



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