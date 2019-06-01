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Сегодня, 12:31

Жители Приютненского района получили первые квитанции за вывоз мусора


Жители отдаленных поселков Приютненского района получили первые квитанции за вывоз мусора. Региональный оператор начал вывоз твердых бытовых отходов на перерабатывающий комплекс в апреле. Однако, почти сразу в некоторых населенных пунктах селяне стали жаловаться на высокие цифры в счетах.

Первые квитанции за вывоз мусора привели многих жителей поселка Ульдючины Приютненского района в изумление. В них были указаны неверные данные. Одним предписывалось платить за давно умершего родственника, другие и вовсе узнали, что в их домах поселились посторонние люди.

За месяц в сельскую администрацию поступило более 40 жалоб от возмущенных селян. «Жители перестали жечь мусор прямо во дворах, да и поселок преобразился», - отмечают в СМО. Осталось только наладить систему оплаты счетов за коммунальные отходы.

Путаницу в начислениях здесь объясняют отсутствием у региональных операторов доступа к персональным данным граждан. Они должны предоставляться им органами федеральной миграционной службы, МФЦ или управляющими компаниями.

Тем, кто получил квитанции с недостоверными данными, необходимо обратиться за пересчетом. Для сельских поселений тариф на вывоз мусора на одного человека составляет 54 рубля. По предварительным договоренностям, три мусоровоза по утверждённому графику приезжают и в село Приютное. В прошлом году здесь установили 30 новых контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов.

В этом году на обустройство дополнительных контейнерных площадок и утилизации несанкционированных свалок в восьми сельских муниципальных образованиях в районном бюджете предусмотрено более миллиона рублей.



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