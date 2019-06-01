Жители Приютненского района получили первые квитанции за вывоз мусора

Жители отдаленных поселков Приютненского района получили первые квитанции за вывоз мусора. Региональный оператор начал вывоз твердых бытовых отходов на перерабатывающий комплекс в апреле. Однако, почти сразу в некоторых населенных пунктах селяне стали жаловаться на высокие цифры в счетах.



Первые квитанции за вывоз мусора привели многих жителей поселка Ульдючины Приютненского района в изумление. В них были указаны неверные данные. Одним предписывалось платить за давно умершего родственника, другие и вовсе узнали, что в их домах поселились посторонние люди.



За месяц в сельскую администрацию поступило более 40 жалоб от возмущенных селян. «Жители перестали жечь мусор прямо во дворах, да и поселок преобразился», - отмечают в СМО. Осталось только наладить систему оплаты счетов за коммунальные отходы.



Путаницу в начислениях здесь объясняют отсутствием у региональных операторов доступа к персональным данным граждан. Они должны предоставляться им органами федеральной миграционной службы, МФЦ или управляющими компаниями.



Тем, кто получил квитанции с недостоверными данными, необходимо обратиться за пересчетом. Для сельских поселений тариф на вывоз мусора на одного человека составляет 54 рубля. По предварительным договоренностям, три мусоровоза по утверждённому графику приезжают и в село Приютное. В прошлом году здесь установили 30 новых контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов.



В этом году на обустройство дополнительных контейнерных площадок и утилизации несанкционированных свалок в восьми сельских муниципальных образованиях в районном бюджете предусмотрено более миллиона рублей. Жители отдаленных поселков Приютненского района получили первые квитанции за вывоз мусора. Региональный оператор начал вывоз твердых бытовых отходов на перерабатывающий комплекс в апреле. Однако, почти сразу в некоторых населенных пунктах селяне стали жаловаться на высокие цифры в счетах.Первые квитанции за вывоз мусора привели многих жителей поселка Ульдючины Приютненского района в изумление. В них были указаны неверные данные. Одним предписывалось платить за давно умершего родственника, другие и вовсе узнали, что в их домах поселились посторонние люди.За месяц в сельскую администрацию поступило более 40 жалоб от возмущенных селян. «Жители перестали жечь мусор прямо во дворах, да и поселок преобразился», - отмечают в СМО. Осталось только наладить систему оплаты счетов за коммунальные отходы.Путаницу в начислениях здесь объясняют отсутствием у региональных операторов доступа к персональным данным граждан. Они должны предоставляться им органами федеральной миграционной службы, МФЦ или управляющими компаниями.Тем, кто получил квитанции с недостоверными данными, необходимо обратиться за пересчетом. Для сельских поселений тариф на вывоз мусора на одного человека составляет 54 рубля. По предварительным договоренностям, три мусоровоза по утверждённому графику приезжают и в село Приютное. В прошлом году здесь установили 30 новых контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов.В этом году на обустройство дополнительных контейнерных площадок и утилизации несанкционированных свалок в восьми сельских муниципальных образованиях в районном бюджете предусмотрено более миллиона рублей.



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