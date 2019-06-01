Накануне православные верующие отметили Троицу. Ее название символизирует единство Бога: Сына, Отца и Святого Духа.



Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи в память важного события – сошествия святого духа на землю к апостолам.



В Казанском кафедральном соборе Элисты в этот день прошла праздничная литургия. Ее провел архиеписком Юстиниан. Накануне православные верующие отметили Троицу. Ее название символизирует единство Бога: Сына, Отца и Святого Духа.Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи в память важного события – сошествия святого духа на землю к апостолам.В Казанском кафедральном соборе Элисты в этот день прошла праздничная литургия. Ее провел архиеписком Юстиниан.



Смотреть полный выпуск новостей



