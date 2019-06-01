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Сегодня, 12:29

Православные верующие отметили Троицу


Накануне православные верующие отметили Троицу. Ее название символизирует единство Бога: Сына, Отца и Святого Духа.

Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи в память важного события – сошествия святого духа на землю к апостолам.

В Казанском кафедральном соборе Элисты в этот день прошла праздничная литургия. Ее провел архиеписком Юстиниан.



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