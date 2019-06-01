В Калмыкии празднуют день рождения Будды Шакьямуни

Сегодня в Калмыкии выходной. Все буддисты мира отмечают день рождения Будды Шакьямуни. Это особенный день. Он отмечается в 15-й лунный день священного для калмыков месяца Ур Сар.



Согласно традиции, в этот день в разное время Будда Шакьямуни совершил три великих деяния: родился, достиг Просветления и ушел в Паринирвану. Поэтому для буддистов это тройной праздник.



В Центральном хуруле с раннего утра идут праздничные мероприятия. Уже приняты восемь обетов Махаяны. В эти минуты идёт праздничный молебен. Для участия в нём в Элисту приехало огромное количество гостей из разных регионов. Сегодня в Калмыкии выходной. Все буддисты мира отмечают день рождения Будды Шакьямуни. Это особенный день. Он отмечается в 15-й лунный день священного для калмыков месяца Ур Сар.Согласно традиции, в этот день в разное время Будда Шакьямуни совершил три великих деяния: родился, достиг Просветления и ушел в Паринирвану. Поэтому для буддистов это тройной праздник.В Центральном хуруле с раннего утра идут праздничные мероприятия. Уже приняты восемь обетов Махаяны. В эти минуты идёт праздничный молебен. Для участия в нём в Элисту приехало огромное количество гостей из разных регионов.



Смотреть полный выпуск новостей



