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Вчера, 18:40

Вышла в свет книга «Аюка хан и его время»


Завершён 10-летний труд. Вышла в свет новая книга Владимира Тепкеева «Аюка хан и его время». Автор работал с различными научными источниками и архивами. В монографии представлены новые факты из жизни хана Аюки, а также уникальные документы.

Работа выполнялась в рамках государственного задания, впервые весь процесс создания книги проходил непосредственно в калмыцком центре. Её тираж 300 экземпляров.



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