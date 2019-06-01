Вышла в свет книга «Аюка хан и его время»

Завершён 10-летний труд. Вышла в свет новая книга Владимира Тепкеева «Аюка хан и его время». Автор работал с различными научными источниками и архивами. В монографии представлены новые факты из жизни хана Аюки, а также уникальные документы.



Работа выполнялась в рамках государственного задания, впервые весь процесс создания книги проходил непосредственно в калмыцком центре. Её тираж 300 экземпляров. Завершён 10-летний труд. Вышла в свет новая книга Владимира Тепкеева «Аюка хан и его время». Автор работал с различными научными источниками и архивами. В монографии представлены новые факты из жизни хана Аюки, а также уникальные документы.Работа выполнялась в рамках государственного задания, впервые весь процесс создания книги проходил непосредственно в калмыцком центре. Её тираж 300 экземпляров.



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