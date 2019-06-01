В республиканской больнице выполняются сложнейшие операции

Сегодня в республиканской больнице имени Жемчуева выполняются сложнейшие операции на опорно-двигательном аппарате человека. Их проводят квалифицированные доктора. Олег Болдырев, заведующий травматологическим отделением - один из специалистов, попасть к которому на эндопротезирование суставов стремятся многие больные. И даже в свой профессиональный праздник, он, как и его коллеги спешит помочь людям.



Доктор Болдырев в профессии более шести лет, но смотря на молодость, это уже опытный травматолог-ортопед. Выбор свой сделал сам, а примером для него стала мама. Она всю жизнь проработала фельдшером. Сначала был Кубанский медицинский институт, далее специализация по травматологии-ортопедии в ростовском вузе. Но, как признается сам Олег Болдырев, настоящему профессионализму он учился у своих наставников.



Теперь под руководством тридцати двухлетнего доктора проводятся самые сложные операции по эндопротезированию. Для жителей Калмыкии они проводятся бесплатно. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи проходит в рамках федеральной программы. Ежегодно выделяются квоты на разные виды протезирования.



У хирургов удачной операцией считается та, которая позволяет пациенту забыть о своей проблеме и радоваться жизни.



В последние годы в здравоохранении степного региона произошли масштабные перемены. Теперь здесь проводят манипуляции на любом уровне и любой сложности. В копилке медиков ресбольницы успешные операции на сосудах головного мозга, остановка кровотечения желудочно-кишечного тракта, эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода и многое другое. Все это стало возможным благодаря применению современных технологий и приходу сюда высокопрофессиональных специалистов.

Сегодня в республиканской больнице имени Жемчуева выполняются сложнейшие операции на опорно-двигательном аппарате человека. Их проводят квалифицированные доктора. Олег Болдырев, заведующий травматологическим отделением - один из специалистов, попасть к которому на эндопротезирование суставов стремятся многие больные. И даже в свой профессиональный праздник, он, как и его коллеги спешит помочь людям.Доктор Болдырев в профессии более шести лет, но смотря на молодость, это уже опытный травматолог-ортопед. Выбор свой сделал сам, а примером для него стала мама. Она всю жизнь проработала фельдшером. Сначала был Кубанский медицинский институт, далее специализация по травматологии-ортопедии в ростовском вузе. Но, как признается сам Олег Болдырев, настоящему профессионализму он учился у своих наставников.Теперь под руководством тридцати двухлетнего доктора проводятся самые сложные операции по эндопротезированию. Для жителей Калмыкии они проводятся бесплатно. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи проходит в рамках федеральной программы. Ежегодно выделяются квоты на разные виды протезирования.У хирургов удачной операцией считается та, которая позволяет пациенту забыть о своей проблеме и радоваться жизни.В последние годы в здравоохранении степного региона произошли масштабные перемены. Теперь здесь проводят манипуляции на любом уровне и любой сложности. В копилке медиков ресбольницы успешные операции на сосудах головного мозга, остановка кровотечения желудочно-кишечного тракта, эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода и многое другое. Все это стало возможным благодаря применению современных технологий и приходу сюда высокопрофессиональных специалистов.



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