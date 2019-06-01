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Вчера, 18:35

Сегодня - День медицинского работника


Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Люди в белых халатах – врачи, фельдшеры, медсестры получают поздравления и слова благодарности. Труд медиков был отмечен на региональном уровне. На торжественной церемонии лучшие по профессии получили награды.

Глава республиканского минздрава Юрий Кикенов поздравил коллег и поблагодарил их за нелегкую работу. Говорили и о путях решения проблем, стоящих перед системой здравоохранения.

Так, медицинская помощь на селе станет доступнее, благодаря новым фельдшерско-акушерским пунктам, приобретению медицинских комплексов и что немаловажно молодым кадрам. И еще, как отметил Кикенов, здравоохранение региона переживает подъем.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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