Сегодня - День медицинского работника

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Люди в белых халатах – врачи, фельдшеры, медсестры получают поздравления и слова благодарности. Труд медиков был отмечен на региональном уровне. На торжественной церемонии лучшие по профессии получили награды.



Глава республиканского минздрава Юрий Кикенов поздравил коллег и поблагодарил их за нелегкую работу. Говорили и о путях решения проблем, стоящих перед системой здравоохранения.



Так, медицинская помощь на селе станет доступнее, благодаря новым фельдшерско-акушерским пунктам, приобретению медицинских комплексов и что немаловажно молодым кадрам. И еще, как отметил Кикенов, здравоохранение региона переживает подъем. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Люди в белых халатах – врачи, фельдшеры, медсестры получают поздравления и слова благодарности. Труд медиков был отмечен на региональном уровне. На торжественной церемонии лучшие по профессии получили награды.Глава республиканского минздрава Юрий Кикенов поздравил коллег и поблагодарил их за нелегкую работу. Говорили и о путях решения проблем, стоящих перед системой здравоохранения.Так, медицинская помощь на селе станет доступнее, благодаря новым фельдшерско-акушерским пунктам, приобретению медицинских комплексов и что немаловажно молодым кадрам. И еще, как отметил Кикенов, здравоохранение региона переживает подъем.



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