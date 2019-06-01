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Вчера, 18:33

Центральная площадь Городовиковска преобразится


Центральная площадь Городовиковска преобразится. На её благоустройство пойдёт 40 миллионов рублей. Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в категории «Малые города с населением до 10 тысяч человек».

На площади Ленина появится комплекс с фонтаном и башней с часами, входная группа, музей-кибитка, ступа Мира, пагода со статуей Будды, малые архитектурные формы. Всё это будет утопать в зелени и ярком освещении.

Сбывается мечта коренного городовиковца Александра Шутова. Его родной город ждет кардинальное преображение. В прошлом году большинством голосов его жители поддержали проект по благоустройству городского парка.

В одной из последних поездок по району с ходом реконструкции парковой зоны ознакомился и врио главы республики Бату Хасиков. К тому времени к месту установки главной скульптурной композиции «Лужайка лотоса» уже были подведены инженерные коммуникации. Остался монтаж фонтана, озеленение, освещение и размещение лавочек и урн. К сентябрю обновленный сквер предстанет во всей красе. Тогда же руководителю региона был представлен новый проект реконструкция Центральной площади им. Ленина, выигравшего накануне грант во Всероссийском конкурсе на сумму 40 млн. руб. Хасиков назвал его музеем под открытым небом.

В этнокультурный ансамбль включены те объекты, без которых невозможно представить жизнь степняка. Прежде всего, это культовые сооружения.

Рядом с башней расположится ступа Мира, как символ единства всех народов, проживающих в степном краю. При этом памятник вождю революции, именем которого названа центральная площадь Городовиковска, не пострадает, его переместят на 50 метров в один ряд с другими.

К работам приступят в начале 2020. Но до конца года необходимо пройти ряд этапов. Завершающим станет аукцион по выбору подрядной организации.

Всероссийский масштабный проект направлен на сохранение малыми городами и историческими поселениями России своего колорита, неповторимой архитектуры, создание атмосферы комфорта и безопасности.



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