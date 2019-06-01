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Вчера, 18:31

Саранча встала на крыло


В Ики–Бурульском и Черноземельском районах саранча уже встала на крыло. Режим повышенной готовности введен в восьми РМО. На сегодня в Калмыкии от опасных вредителей обработано более 35 тысяч гектаров. Ресбюджет на закупку пестицидов и истребительные работы выделил 10 миллионов рублей.

Быстрому размножению и раннему окрылению саранчи способствует жаркий климат. Всеядное насекомое, передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 километров в сутки, пожирает не только сенокосы, посевы зерновых и овощей, но и погибших взрослых особей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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