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Вчера, 18:29

Автодорогу Астрахань – Махачкала покроют асфальтобетоном


К следующему году автомобильную дорогу Астрахань – Махачкала протяженностью 94 километра покроют асфальтобетоном. Современная дорога с твердым покрытием позволит в полтора раза сократить время в пути и связать три административных центра: Астрахань, Грозный и Махачкалу.

Транзитный транспорт пойдет в обход населенных пунктов из Ставропольского края, республик Северного Кавказа к государствам Закавказья, минуя центральные районы Калмыкии.

В ходе работ дорожные строители отремонтируют и 12 километров автодороги регионального значения Улан Холл - Лагань. Затем этот участок трассы перейдет в федеральную собственность.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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