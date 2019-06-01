Автодорогу Астрахань – Махачкала покроют асфальтобетоном

К следующему году автомобильную дорогу Астрахань – Махачкала протяженностью 94 километра покроют асфальтобетоном. Современная дорога с твердым покрытием позволит в полтора раза сократить время в пути и связать три административных центра: Астрахань, Грозный и Махачкалу.



Транзитный транспорт пойдет в обход населенных пунктов из Ставропольского края, республик Северного Кавказа к государствам Закавказья, минуя центральные районы Калмыкии.



В ходе работ дорожные строители отремонтируют и 12 километров автодороги регионального значения Улан Холл - Лагань. Затем этот участок трассы перейдет в федеральную собственность. К следующему году автомобильную дорогу Астрахань – Махачкала протяженностью 94 километра покроют асфальтобетоном. Современная дорога с твердым покрытием позволит в полтора раза сократить время в пути и связать три административных центра: Астрахань, Грозный и Махачкалу.Транзитный транспорт пойдет в обход населенных пунктов из Ставропольского края, республик Северного Кавказа к государствам Закавказья, минуя центральные районы Калмыкии.В ходе работ дорожные строители отремонтируют и 12 километров автодороги регионального значения Улан Холл - Лагань. Затем этот участок трассы перейдет в федеральную собственность.



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