Калмыкия в числе отстающих в развитии регионов

Калмыкия занимает 80 место в рейтинге регионов по уровню социально-экономического развития и 67 место по темпам наращивания экономического потенциала. Ситуация в республике неоднозначная. Есть положительные тенденции, но и проблем немало. Калмыкия занимает 80 место в рейтинге регионов по уровню социально-экономического развития и 67 место по темпам наращивания экономического потенциала. Ситуация в республике неоднозначная. Есть положительные тенденции, но и проблем немало.



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