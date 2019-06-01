Обманутым дольщикам помогут из средств федерального бюджета

Федеральные средства из специально созданного фонда будут выделены на решение проблем обманутых дольщиков в Калмыкии. В ходе рабочей поездки вице – премьер российского правительства Виталий Мутко посетил и «проблемные» объекты долевого строительства.



Двухкомнатную квартиру в недостроенном 7-этажном доме номер 50 в 9 микрорайоне Наталья Санжеева должна была получить еще три года назад. Она – одна из сотни обманутых дольщиков, которые несколько лет пытаются отстоять свои права. Они надеются, что вмешательство заместителя председателя правительства страны Виталия Мутко сдвинет вопрос с мертвой точки.



Будущие обладатели 152 квартир в этом доме снова поверили, что в ближайшее время смогут получить долгожданные ключи. Их заверили в этом на встрече вице – премьер России Виталий Мутко и заместитель федерального профильного ведомства Никита Стасишин. Цена вопроса – более 260 миллионов. Дом теперь оформят, как объект незавершенного строительства.



Работы не завершены и в многоэтажке по соседству. В 52-м осталось благоустроить прилегающую территорию и проверить жилое здание на техпригодность. Федеральным чиновникам на долгострой пожаловались дольщики 100-квартирного дома.



Речь шла и еще об одном долгострое. 48-ми квартирной трехэтажке по улице Веткаловой. В списке дольщиков 6 человек. Они успели внести более 7 миллионов рублей. Срок сдачи объекта 2015 год. Всего от недобросовестных застройщиков в Калмыкии пострадали более трехсот семей.

Федеральные средства из специально созданного фонда будут выделены на решение проблем обманутых дольщиков в Калмыкии. В ходе рабочей поездки вице – премьер российского правительства Виталий Мутко посетил и «проблемные» объекты долевого строительства.Двухкомнатную квартиру в недостроенном 7-этажном доме номер 50 в 9 микрорайоне Наталья Санжеева должна была получить еще три года назад. Она – одна из сотни обманутых дольщиков, которые несколько лет пытаются отстоять свои права. Они надеются, что вмешательство заместителя председателя правительства страны Виталия Мутко сдвинет вопрос с мертвой точки.Будущие обладатели 152 квартир в этом доме снова поверили, что в ближайшее время смогут получить долгожданные ключи. Их заверили в этом на встрече вице – премьер России Виталий Мутко и заместитель федерального профильного ведомства Никита Стасишин. Цена вопроса – более 260 миллионов. Дом теперь оформят, как объект незавершенного строительства.Работы не завершены и в многоэтажке по соседству. В 52-м осталось благоустроить прилегающую территорию и проверить жилое здание на техпригодность. Федеральным чиновникам на долгострой пожаловались дольщики 100-квартирного дома.Речь шла и еще об одном долгострое. 48-ми квартирной трехэтажке по улице Веткаловой. В списке дольщиков 6 человек. Они успели внести более 7 миллионов рублей. Срок сдачи объекта 2015 год. Всего от недобросовестных застройщиков в Калмыкии пострадали более трехсот семей.



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