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Вчера, 18:23

В Калмыкию прибыл заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко


Федеральная власть поможет в решении первостепенных проблем степной республики. Сегодня в Калмыкию с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской федерации Виталий Мутко. Сразу из аэропорта он направился на Верхне-Яшкульский водозабор, а затем ознакомился с обстановкой на резервуаре чистой воды в северной промзоне Элисты.

Сопровождавший в инспекции руководитель республики Бату Хасиков пояснил, что износ сооружений составляет 90 процентов и необходима реконструкция артезианских скважин, замена насосного и электротехнического оборудования.

Решение проблемы водоснабжения в степном регионе является первоочередной задачей. Бату Хасиков пояснил, что вода не отвечает требованиям СанПина, жесткость превышает нормы в два раза. На полную реконструкцию водопроводных сетей требуется два миллиарда триста миллионов рублей. В рамках национального проекта «Экология» степной регион реализует федеральный проект «Чистая вода» более, чем на шестьсот миллионов рублей. Но этого не достаточно.

На месте рассмотрены различные варианты решения проблемы. Привлечь сюда крупных инвесторов в сложившейся ситуации нереально.

Что касается резервуара чистой воды в северной промзоне Элисты, то и здесь изношенность конструкций составляет девяносто процентов. Только стоимость проектно-сметной документации обойдётся в сорок три миллиона рублей. А самая масштабная проблема это Ики-Бурульский групповой водопровод.

По словам Бату Хасикова, насосная станция водоподготовки в поселке Южный находится в ужасном состоянии. Предварительно, для того чтобы довести до готовности основной водопровод необходимо почти шестьсот миллионов рублей, не считая разводящие сети до населенных пунктов.

Федеральный центр окажет поддержку степному региону в решении проблемы с водоснабжением. В свою очередь руководитель республики Бату Хасиков заявил, что все работы будут вестись под его личным жесточайшем контролем.




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