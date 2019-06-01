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Вчера, 18:48

В Элисте пройдут спортивные мероприятия


16 июня пройдет юбилейный 30-й Всероссийский Олимпийский день. Он посвящен 125-летию создания Международного комитета и Вторым Европейским играм в Минске.

Спортивные мероприятия в Элисте пройдут до конца этой недели. Завершит их традиционный легкоатлетический забег в столичном парке «Дружба» 16 июня. Стартует он в 19.00 на площади Победы. Мужчины пробегут два круга, женщины - один.

Победители и призеры будут награждены памятными кубками, медалями, а все участники – дипломами Олимпийского комитета России. Организаторы, партнеры и энтузиасты здорового образа жизни будут поощрены дипломами.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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