В Элисте пройдут спортивные мероприятия

16 июня пройдет юбилейный 30-й Всероссийский Олимпийский день. Он посвящен 125-летию создания Международного комитета и Вторым Европейским играм в Минске.



Спортивные мероприятия в Элисте пройдут до конца этой недели. Завершит их традиционный легкоатлетический забег в столичном парке «Дружба» 16 июня. Стартует он в 19.00 на площади Победы. Мужчины пробегут два круга, женщины - один.



Победители и призеры будут награждены памятными кубками, медалями, а все участники – дипломами Олимпийского комитета России. Организаторы, партнеры и энтузиасты здорового образа жизни будут поощрены дипломами. 16 июня пройдет юбилейный 30-й Всероссийский Олимпийский день. Он посвящен 125-летию создания Международного комитета и Вторым Европейским играм в Минске.Спортивные мероприятия в Элисте пройдут до конца этой недели. Завершит их традиционный легкоатлетический забег в столичном парке «Дружба» 16 июня. Стартует он в 19.00 на площади Победы. Мужчины пробегут два круга, женщины - один.Победители и призеры будут награждены памятными кубками, медалями, а все участники – дипломами Олимпийского комитета России. Организаторы, партнеры и энтузиасты здорового образа жизни будут поощрены дипломами.



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