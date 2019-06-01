В Центральном хуруле откроются курсы калмыцкого языка

В Центральном хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни завершается прием заявок на участие в двухмесячных курсах по изучению калмыцкого языка. Их открытие состоится завтра.



Желающие смогут лично посещать занятия или обучаться дистанционно. Специально для этого на ютьюб канале будет организована трансляция. Чтобы создать языковую среду организаторы мероприятия планируют привлекать к занятиям знатоков калмыцкого языка, культуры и обычаев.



По итогам участники сдадут экзамены. А лучшие из прошедших конкурсный отбор смогут побороться за главный приз – автомобиль. В Центральном хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни завершается прием заявок на участие в двухмесячных курсах по изучению калмыцкого языка. Их открытие состоится завтра.Желающие смогут лично посещать занятия или обучаться дистанционно. Специально для этого на ютьюб канале будет организована трансляция. Чтобы создать языковую среду организаторы мероприятия планируют привлекать к занятиям знатоков калмыцкого языка, культуры и обычаев.По итогам участники сдадут экзамены. А лучшие из прошедших конкурсный отбор смогут побороться за главный приз – автомобиль.



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