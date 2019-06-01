Июнь – время рыхления и удобрения земли. По словам опытного агронома Вячеслава Вершиковского, чтобы земля была плодородной, нужно один раз в год подпитывать ее органическими или минеральными удобрениями.



Первая половина июня, как нельзя кстати, подходит для этого. Ведь именно в этот период деревья отдают питательные вещества своим плодам. Июнь – время рыхления и удобрения земли. По словам опытного агронома Вячеслава Вершиковского, чтобы земля была плодородной, нужно один раз в год подпитывать ее органическими или минеральными удобрениями.Первая половина июня, как нельзя кстати, подходит для этого. Ведь именно в этот период деревья отдают питательные вещества своим плодам.



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