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Сегодня, 12:24

В Калмыкии ожидается жаркое лето


В эти дни погода даёт нам передышку от высоких температур. По прогнозам синоптиков, в Калмыкии ожидается жаркое лето. О высокой вероятности возникновения пожаров регулярно предупреждают в региональном управления МЧС. Горожане признаются, что жара у многих стала причиной недомогания, усталости и головных болей. В жаркие дни резко увеличивается количество обращений к врачам.

Элистинка Надежда Дышева оказалась на больничной койке в 10 часов утра. По ее словам, до наступления жары решила прийти в МФЦ, но вдруг почувствовало недомогание, появилась сильная головная боль и тошнота. И на скорой ее доставили в ресбольницу. В палате динамического наблюдения пациентке сразу оказали неотложную медицинскую помощь. Таких обращений в те дни, когда отмечается жаркая погода, резко становится больше. За эти 13 дней июня помощь понадобилась почти тысяче горожан.

В четырех населенных пунктах республики - Утте, Юсте, Малых Дербетах и Кетченерах столбик термометра поднимался до отметки 40 градусов. Элистинцам последние дни повезло больше. Здесь фиксируется около 34. При этом, отмечается слишком высока влажность. А потому многие тяжело переносят нынешнюю июньскую погоду. Хотя температурные рекорды региона не побиты.

Многие горожане, особенно дети, спасаются у Колонского пруда. Единственное спасение от жары быть ближе к воде, говорит Мингиян Басангов. Он с двумя дочерьми пришел на городской водоем, чтобы окунуться в прохладную воду. И это несмотря на табличку – купание запрещено.

Этот период – благодатное время для продавцов мороженого, кваса и других прохладительных напитков. По их словам, за сутки уходит более 100 литров. А вот работе аграриев жаркая погода не станет помехой. Уборка начнется уже в ближайшее время. Обильные весенние осадки благоприятно отразились на росте зерновых культур. Хозяйства планируют получить неплохой урожай. Ну, а горожанам медики напоминают, чтобы выходя на улицу, не забывали брать с собой бутылочку воды, необходимые лекарства и головной убор или зонтик.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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