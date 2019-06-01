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Сегодня, 12:23

В МВД Калмыкии озаботились доступностью услуг


Вопросы повышения качества и доступности государственных услуг для широкого круга граждан были рассмотрены на заседании Общественного совета МВД Калмыкии. Так же речь шла о минимизации затрат времени обратившегося.

Председатель общественного совета Игорь Лазарев подчеркнул важность и актуальность вынесенного в повестку дня вопроса, отметив, что сегодня необходимо использовать новые информационные технологии. Они позволят жителям тратить в разы меньше времени на получение нужного документа.



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