В МВД Калмыкии озаботились доступностью услуг

Вопросы повышения качества и доступности государственных услуг для широкого круга граждан были рассмотрены на заседании Общественного совета МВД Калмыкии. Так же речь шла о минимизации затрат времени обратившегося.



Председатель общественного совета Игорь Лазарев подчеркнул важность и актуальность вынесенного в повестку дня вопроса, отметив, что сегодня необходимо использовать новые информационные технологии. Они позволят жителям тратить в разы меньше времени на получение нужного документа. Вопросы повышения качества и доступности государственных услуг для широкого круга граждан были рассмотрены на заседании Общественного совета МВД Калмыкии. Так же речь шла о минимизации затрат времени обратившегося.Председатель общественного совета Игорь Лазарев подчеркнул важность и актуальность вынесенного в повестку дня вопроса, отметив, что сегодня необходимо использовать новые информационные технологии. Они позволят жителям тратить в разы меньше времени на получение нужного документа.



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