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Сегодня, 12:20

Прокурор республики и министр внутренних дел провели прием граждан в Приютненском районе


По итогам завершившегося приёма в Приютненском районе под контроль прокурора республики и министра внутренних дел взято около 20 заявлений жителей муниципалитета. Они касаются начисления налогов, безопасности на дорогах и досуга несовершеннолетних.

Первые квитанции за вывоз мусора привели многих жителей поселка Ульдючины Приютненского района в изумление. В них было указано неверное количество прописанных. Некоторым селянам, посчитали «мертвых душ» - произвели начисление на давно умершего родственника, другие и вовсе узнали, что в их домах поселились посторонние люди. Так, в родительском доме Людмилы Коваевой прописан только ее брат, а в квитанции за утилизацию отходов числится три человека.

За месяц в сельскую администрацию поступило более 40 жалоб от возмущенных селян. «Бытовой мусор жители перестали утилизировать прямо во дворах, да и поселок преобразился», говорит глава Ульдючинского СМО Бадма Санзыров. Осталось только наладить систему оплаты счетов за твердые коммунальные отходы.

Проблема с ошибками в начислениях связана с тем, что у региональных операторов нет доступа к персональным данным граждан. Согласно законодательству, актуальная информация должна предоставляться органами федеральной миграционной службы, МФЦ или управляющими компаниями и только потом передаваться к ним. Сейчас их сотрудники проводят работу по окончательной выверке данных абонентов, чтобы такие ситуации не повторялись.

Те, кто все – таки получил неверные квитанции, должны обратиться с заявлением о необходимости пересчета. Для сельских поселений тариф на вывоз мусора на одного человека составляет 54 рубля. По предварительным договоренностям, три мусоровоза по графику приезжают и в село Приютное. В прошлом году здесь установили 30 новых контейнеров для сбора бытовых отходов.

В этом году на обустройство дополнительных контейнерных площадок и утилизации несанкционированных свалок в восьми сельских муниципальных образованиях в районном бюджете предусмотрено более миллиона рублей.



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