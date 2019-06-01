Введены летние ограничения на движение тяжеловесного транспорта. Это касается большегрузов, передвигающихся по федеральным дорогам подведомственных управлению Упрдор «Каспий».



На территории Калмыкии в их введении около семисот километров дорог общего пользования. Повышение температуры воздуха свыше 32 градусов приводит к разрушению и деформации дорожного покрытия. Большегрузные машины при достижении критических температур смогут совершать движения в ночные часы с 10 вечера до 10 утра. Введены летние ограничения на движение тяжеловесного транспорта. Это касается большегрузов, передвигающихся по федеральным дорогам подведомственных управлению Упрдор «Каспий».На территории Калмыкии в их введении около семисот километров дорог общего пользования. Повышение температуры воздуха свыше 32 градусов приводит к разрушению и деформации дорожного покрытия. Большегрузные машины при достижении критических температур смогут совершать движения в ночные часы с 10 вечера до 10 утра.



Смотреть полный выпуск новостей



