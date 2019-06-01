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Сегодня, 12:17

Введены летние ограничения на движение тяжеловесного транспорта


Введены летние ограничения на движение тяжеловесного транспорта. Это касается большегрузов, передвигающихся по федеральным дорогам подведомственных управлению Упрдор «Каспий».

На территории Калмыкии в их введении около семисот километров дорог общего пользования. Повышение температуры воздуха свыше 32 градусов приводит к разрушению и деформации дорожного покрытия. Большегрузные машины при достижении критических температур смогут совершать движения в ночные часы с 10 вечера до 10 утра.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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