В Элисте будет отремонтировано 17 объектов автополотна

В Элисте в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 17 объектов автополотна общей протяженностью более 13 км на 10 улицах. Будет также обновлен подъезд к поселку Песчанный. На эти цели из федерального бюджета выделят около 200 млн. рублей.



На софинансирование работ из республиканской казны предусмотрено не менее 300 млн. Уже подписаны первые контракты на выполнение дорожных работ. В Элисте в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 17 объектов автополотна общей протяженностью более 13 км на 10 улицах. Будет также обновлен подъезд к поселку Песчанный. На эти цели из федерального бюджета выделят около 200 млн. рублей.На софинансирование работ из республиканской казны предусмотрено не менее 300 млн. Уже подписаны первые контракты на выполнение дорожных работ.



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