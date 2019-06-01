«Россия – родная земля!». Жители Калмыкии отметили День России. Массовые гуляния проходили на территории культурного комплекса Пагоде Семи дней, где был организован большой праздничный концерт. В нем приняли участие артисты и творческие коллективы республики.



В честь государственного праздника в Элисте были организованы ярмарки, концерты и народные гуляния. День России объединил людей разных поколений и вероисповеданий. На центральной площади развернули свои экспозиции культурные центры. Хозяева красочно оформленных площадок предлагали не только отведать блюда многонациональной кухни, но и послушать народную музыку и принять участие в танце.



С одним из самых значимых государственных праздников элистинцев поздравил временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что мы чествуем Россию, Родину, которую любим и которой гордимся. И в этот день главе региона выпала ответственная миссия. Из рук Бату Хасикова 20 юных горожан получили паспорта граждан Российской Федерации.



В этот день на площади собралось огромное количество людей, особенно много было молодежи. Пришли целыми семьями, держа в руках российский триколор.



Невзирая на то, что праздник молодой, - ему всего 29 лет - он уже полюбился россиянам и стал важным символом патриотизма и единства. А со сцены жителей и гостей республики с днём России поздравили творческие коллективы и артисты Калмыкии. «Россия – родная земля!». Жители Калмыкии отметили День России. Массовые гуляния проходили на территории культурного комплекса Пагоде Семи дней, где был организован большой праздничный концерт. В нем приняли участие артисты и творческие коллективы республики.В честь государственного праздника в Элисте были организованы ярмарки, концерты и народные гуляния. День России объединил людей разных поколений и вероисповеданий. На центральной площади развернули свои экспозиции культурные центры. Хозяева красочно оформленных площадок предлагали не только отведать блюда многонациональной кухни, но и послушать народную музыку и принять участие в танце.С одним из самых значимых государственных праздников элистинцев поздравил временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что мы чествуем Россию, Родину, которую любим и которой гордимся. И в этот день главе региона выпала ответственная миссия. Из рук Бату Хасикова 20 юных горожан получили паспорта граждан Российской Федерации.В этот день на площади собралось огромное количество людей, особенно много было молодежи. Пришли целыми семьями, держа в руках российский триколор.Невзирая на то, что праздник молодой, - ему всего 29 лет - он уже полюбился россиянам и стал важным символом патриотизма и единства. А со сцены жителей и гостей республики с днём России поздравили творческие коллективы и артисты Калмыкии.



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