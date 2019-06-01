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Сегодня, 12:15

Жители Калмыкии отметили День России


«Россия – родная земля!». Жители Калмыкии отметили День России. Массовые гуляния проходили на территории культурного комплекса Пагоде Семи дней, где был организован большой праздничный концерт. В нем приняли участие артисты и творческие коллективы республики.

В честь государственного праздника в Элисте были организованы ярмарки, концерты и народные гуляния. День России объединил людей разных поколений и вероисповеданий. На центральной площади развернули свои экспозиции культурные центры. Хозяева красочно оформленных площадок предлагали не только отведать блюда многонациональной кухни, но и послушать народную музыку и принять участие в танце.

С одним из самых значимых государственных праздников элистинцев поздравил временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что мы чествуем Россию, Родину, которую любим и которой гордимся. И в этот день главе региона выпала ответственная миссия. Из рук Бату Хасикова 20 юных горожан получили паспорта граждан Российской Федерации.

В этот день на площади собралось огромное количество людей, особенно много было молодежи. Пришли целыми семьями, держа в руках российский триколор.

Невзирая на то, что праздник молодой, - ему всего 29 лет - он уже полюбился россиянам и стал важным символом патриотизма и единства. А со сцены жителей и гостей республики с днём России поздравили творческие коллективы и артисты Калмыкии.



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