Школы Калмыкии в числе элитных образовательных учреждений. Элистинский лицей занял 34 позицию из нескольких сотен тысяч, подтвердив свой статус. Он вошёл в ТОП-200 «Общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся». Здесь он лидирует сразу по нескольким позициям в сотне лучших среди школ филологического, биолого-географического, социально-гуманитарного, химико-биологического профилей.



В ТОП-200 «Лучших сельских школ России» вошли Цаганаманская, Троицкая гимназии и школа имени Жукова.



Отмечены школы Калмыкии и в рейтинге образовательных заведений Южного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России: на 2 месте Элистинский лицей, на 5 месте - столичная многопрофильная гимназия. Школы Калмыкии в числе элитных образовательных учреждений. Элистинский лицей занял 34 позицию из нескольких сотен тысяч, подтвердив свой статус. Он вошёл в ТОП-200 «Общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся». Здесь он лидирует сразу по нескольким позициям в сотне лучших среди школ филологического, биолого-географического, социально-гуманитарного, химико-биологического профилей.В ТОП-200 «Лучших сельских школ России» вошли Цаганаманская, Троицкая гимназии и школа имени Жукова.Отмечены школы Калмыкии и в рейтинге образовательных заведений Южного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России: на 2 месте Элистинский лицей, на 5 месте - столичная многопрофильная гимназия.



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