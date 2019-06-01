ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:13

Школы Калмыкии в числе элитных образовательных учреждений


Школы Калмыкии в числе элитных образовательных учреждений. Элистинский лицей занял 34 позицию из нескольких сотен тысяч, подтвердив свой статус. Он вошёл в ТОП-200 «Общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся». Здесь он лидирует сразу по нескольким позициям в сотне лучших среди школ филологического, биолого-географического, социально-гуманитарного, химико-биологического профилей.

В ТОП-200 «Лучших сельских школ России» вошли Цаганаманская, Троицкая гимназии и школа имени Жукова.

Отмечены школы Калмыкии и в рейтинге образовательных заведений Южного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России: на 2 месте Элистинский лицей, на 5 месте - столичная многопрофильная гимназия.



Другие новости по теме:

  • Школы Калмыкии в числе лучших
  • Элистинский лицей снова в ТОП-200 лучших школ России
  • Элистинский лицей и Элистинская многопрофильная гимназия вошли в топ-50 и топ-100 лучших школ России
  • Два учебных заведения Калмыкии вошли в ТОП-500 лучших школ России
  • Сельские школы Калмыкии вошли в число лучших
  • Две школы Калмыкии вошли в ТОП-500 лучших школ России
  • Два образовательных учреждения Элисты стали лауреатами конкурса «100 лучших школ России»
  • Как войти в реестр образцовых образовательных учреждений страны?
  • Элистинский лицей стабильно входит в сотню лучших в стране
  • ДШИ номер 1 вошла в список 50 лучших образовательных учреждений России

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34