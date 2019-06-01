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Вчера, 18:29

Бату Хасиков заявил о согласии баллотироваться на пост главы Калмыкии


Сегодня своё заявление о согласии баллотироваться на пост главы Калмыкии в республиканской Избирательной Комиссии первым зарегистрировал Бату Хасиков. Выборы состоятся 8 сентября в единый день голосования в России.

Это только начало, впереди несколько месяцев напряженного предвыборного марафона, - заявил временно исполняющий обязанности руководителя республики. В интервью журналистам, он признался, что для него это исторический момент. Хасиков надеется, что и далее все процедуры пройдут без нарушений.

По его словам, говорить о предвыборной программе еще рано, а потому готов ответить на любые вопросы, касающиеся его деятельности в должности врио главы, от развития туризма до кадрового резерва.

"Кадры решают все. Я каждый свой шаг обдумываю и взвешиваю. Для меня главный критерий – профессионализм, компетентность, порядочность."

Важным для Хасикова остается непосредственное общение с гражданами, а потому будут продолжены поездки по районам. Кроме того, он намерен наладить онлайн связь в социальных сетях.

Напомним, что Хасиков - кандидат от партии "Единая Россия". Его выдвижение состоялось накануне на партийной конференции в Элисте.



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