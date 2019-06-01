В Адыке создали туристский маршрут

Метание аркана, катание на верблюде, конные прогулки, посещение мини-фермы, дегустация блюд калмыцкой кухни. Все это предлагают авторы проекта "Адык - страна Бумба". Предприниматель из этого поселка Бадма Мушкаев в прошлом году получил грант главы Калмыкии в номинации «Лучший проект по созданию туристского маршрута».



За короткое время тут обустроили объекты инфраструктуры на всех участках маршрута на территории Адыковского СМО и природоохранных землях. Уникальная природа калмыцкой полупустыни стала доступна любителям природы. Здесь и Розовое озеро, и горящие источник, и поющие барханы. Метание аркана, катание на верблюде, конные прогулки, посещение мини-фермы, дегустация блюд калмыцкой кухни. Все это предлагают авторы проекта "Адык - страна Бумба". Предприниматель из этого поселка Бадма Мушкаев в прошлом году получил грант главы Калмыкии в номинации «Лучший проект по созданию туристского маршрута».За короткое время тут обустроили объекты инфраструктуры на всех участках маршрута на территории Адыковского СМО и природоохранных землях. Уникальная природа калмыцкой полупустыни стала доступна любителям природы. Здесь и Розовое озеро, и горящие источник, и поющие барханы.



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