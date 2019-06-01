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Вчера, 16:31

Стали известны имена первых трех претендентов на пост главы республики


Сегодня стали известны имена первых трех претендентов на пост главы республики, выборы которого, напомним, состоятся 8 сентября. Выдвижение состоялась на конференциях избирательных объединений. Кандидат от партии "Единая Россия" - Бату Хасиков, от КПРФ - Намсыр Манджиев и от "Патриотов России" – Баатр Мучаев.

Мероприятия по выдвижению кандидатов на пост высшего должностного лица в регионе продолжаются, и уже сегодня Избирком готов принять заявления от претендентов о согласии баллотироваться. А процедура регистрации, сообщил председатель Александр Дикалов, пройдёт с 14 по 24 июля.

И вот только что, как сообщил наш корреспондент Валентина Чучеева, для подачи заявления о согласии баллотироваться на должность высшего должностного лица региона в республиканский избирком пришел Бату Хасиков. Подробнее об этом в следующем выпуске.




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