Сегодня стали известны имена первых трех претендентов на пост главы республики, выборы которого, напомним, состоятся 8 сентября. Выдвижение состоялась на конференциях избирательных объединений. Кандидат от партии "Единая Россия" - Бату Хасиков, от КПРФ - Намсыр Манджиев и от "Патриотов России" – Баатр Мучаев.



Мероприятия по выдвижению кандидатов на пост высшего должностного лица в регионе продолжаются, и уже сегодня Избирком готов принять заявления от претендентов о согласии баллотироваться. А процедура регистрации, сообщил председатель Александр Дикалов, пройдёт с 14 по 24 июля.



И вот только что, как сообщил наш корреспондент Валентина Чучеева, для подачи заявления о согласии баллотироваться на должность высшего должностного лица региона в республиканский избирком пришел Бату Хасиков. Подробнее об этом в следующем выпуске.

Сегодня стали известны имена первых трех претендентов на пост главы республики, выборы которого, напомним, состоятся 8 сентября. Выдвижение состоялась на конференциях избирательных объединений. Кандидат от партии "Единая Россия" - Бату Хасиков, от КПРФ - Намсыр Манджиев и от "Патриотов России" – Баатр Мучаев.Мероприятия по выдвижению кандидатов на пост высшего должностного лица в регионе продолжаются, и уже сегодня Избирком готов принять заявления от претендентов о согласии баллотироваться. А процедура регистрации, сообщил председатель Александр Дикалов, пройдёт с 14 по 24 июля.И вот только что, как сообщил наш корреспондент Валентина Чучеева, для подачи заявления о согласии баллотироваться на должность высшего должностного лица региона в республиканский избирком пришел Бату Хасиков. Подробнее об этом в следующем выпуске.



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