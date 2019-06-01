Сегодня в рубрике "Календарь дачника" мы расскажем о том, как правильно делать окулировку. Это работы по прививке растений лучших сортов к уже крепким здоровым растениям.



Выполнять это можно только в июне, когда у деревьев начинается так называемая вторая волна сокодвижения. В этот период кора лучше отделяется от дерева и при этом растению не наносится вреда. Сегодня в рубрике "Календарь дачника" мы расскажем о том, как правильно делать окулировку. Это работы по прививке растений лучших сортов к уже крепким здоровым растениям.Выполнять это можно только в июне, когда у деревьев начинается так называемая вторая волна сокодвижения. В этот период кора лучше отделяется от дерева и при этом растению не наносится вреда.



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