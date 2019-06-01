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Вчера, 12:38

День России отметят в степной республике


Наступившая рабочая неделя короче обычной. 12 июня - День России. Он объявлен в стране выходным. Это молодой праздник, но его история интересна. Это День рождения нашего государства.

В 1990 году 12 июня была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства. Все проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями. Ровно через год первым президентом стал Борис Ельцин. Народные выборы, впервые проведенные в незнакомом формате стали глобальным историческим событием и важным шагом к построению демократического государства.

Празднично этот день отметят и в степной республике. В лагерях детям расскажут о значении праздника и его происхождении, в Пушкинской библиотеке этому посвящена целая выставка.

На центральной площади в Элисте для горожан подготовлена программа «Россия – родная земля». С театрализованным прологом «Возрождайся, Россия» и торжественным вручением паспортов юным элистинцам. А сегодня о своем отношении к празднованию этого Дня говорят горожане и гости столицы.

В день России в центре Элисты ограничат движение автотранспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения. С 07.00 часов 11 июня 2019 года до 21.00 часов 12 июня 2019 года будет ограничен въезд транспортных средств на автомобильную стоянку между Культурным комплексом «Пагода Семи дней» и первым корпусом ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова».



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